Oportunidade: Senai abre mais de 600 vagas para três cursos gratuitos na Capital

Várias vagas foram disponibilizadas - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

O Senai abriu 650 vagas para os cursos de assistente administrativo, assistente de contabilidade e assistente de recursos humanos, todos gratuitos em Campo Grande. Quem tiver interesse pode acessar o Mundo Senai, sendo que é necessário que tenham mais de 16 anos de idade, Ensino Fundamental completo e acesso à Internet.

Com uma carga-horária de 160 horas-aulas, os três cursos serão realizados de forma semipresencial, com 20% das aulas na modalidade EaD (Educação a Distância) e os outros 80% com aulas remotas, ou seja, com aulas ao vivo, em que o professor estará presente para tirar as eventuais dúvidas e interagir com os alunos.

Confira os cursos disponíveis:

Curso de Assistente Administrativo

A formação capacita para desempenhar tarefas dos departamentos administrativos, contábeis, financeiros, de logística e recursos humanos de empresas. Entre as atividades estão atendimento a fornecedores e clientes, gestão e controle de documentos, preparação de relatórios e planilhas e serviços gerais de escritório.

Curso de Assistente de Contabilidade

Nesse curso, o aluno vai estudar a gestão de contabilidade, que é a ciência que estuda o patrimônio e rendimentos financeiros de uma empresa. Entre as atividades relativas à função estão apuração de lucro real, elaboração de plano de contas conforme a lei vigente, escriturações contábeis, conferência de livros fiscais e declarações fiscais.

Curso de Assistente de Recursos Humanos

A formação prepara o profissional para atuar nas rotinas de processos administrativos do setor de recursos humanos (RH) de uma empresa. Com ele você desenvolverá atividades de apoio ao controle de funcionários de uma empresa. Além de participar dos processos de recrutamento, contratação, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação e demissão de pessoas.