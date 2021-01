Oportunidade: Inscrições abertas para processos seletivos da área da saúde

Estão abertas as inscrições para dois processos seletivos - (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para dois processos seletivos do Governo do Estado, que visam a contratação de profissionais da área de saúde para atender necessidade temporária do Hospital Regional, administrado pela Funsau, e da Secretaria de Estado de Saúde, respectivamente.

No primeiro processo seletivo são três vagas para médico plantonista da Unidade de Terapia Intensiva e sete vagas para médico plantonista do Pronto Atendimento Médico, ambas para atuação no Hospital Regional em Campo Grande.

A carga horária será de 12 horas semanais, nos períodos diurnos ou noturnos, nos finais de semana, em dias de feriado e em dias de ponto facultativo, sob a forma de escala, e remuneração de R$ 2.414,27, acrescida de adicional de função de 100% do vencimento-base.

O segundo edital visa a contratação de profissionais com formação escolar de nível superior para atuação em atividades relacionadas à vigilância em saúde. São duas vagas para médico – Clínica Médica, oito vagas para farmacêutico bioquímico e uma vaga para nutricionista.

Todas as funções terão carga horária de 40 horas semanais, sendo que a função de médico terá remuneração de R$ 6.639,23 e as outras duas funções de farmacêutico bioquímico e nutricionista terão remuneração de R$ 3.412,14, cada.

As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line a partir das 08h do dia 08 de janeiro de 2021 no site www.concursos.ms.gov.br, local onde o candidato deve consultar todos os procedimentos a serem adotados e o prazo final para as inscrições.

Além da abertura dos dois processos seletivos, na edição desta sexta-feira (08) do Diário Oficial do Estado (DOE), foram publicadas convocação de candidatos dos processos seletivos do Imasul e Funsau para as funções de fisioterapeuta e técnico de enfermagem.

Para conferir todos os editais, acesse as páginas 127 a 148 da edição nº 10.372 do DOE.