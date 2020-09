410 pessoas são detidas na Operação Independência em São Paulo

A operação aconteceu entra a noite de sexta (4) e ontem (7) - (Foto: Polícia Militar)

Durante o feriado prolongado de 7 de setembro, entre a noite de sexta-feira (4) e (7), 410 pessoas foram detidas ou presas no estado de São Paulo na Operação Independência. Desse total, 100 eram foragidos da Justiça.

A Operação Independência foi uma iniciativa do governo paulista para apoiar as prefeituras e tentar impedir a aglomeração de pessoas no litoral, já que isso facilita a disseminação do novo coronavírus. Para a operação foram mobilizados 20 mil policiais. O feriado, no entanto, foi de praias lotadas e grandes congestionamentos nas rodovias paulistas.

Durante a operação, foram apreendidos 397,9 quilos de drogas e 30 armas de fogo, segundo dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública. Também foram autuados 528 motoristas por consumo de álcool, recusa ao teste do bafômetro e embriaguez ao volante. A Polícia Militar informou ainda que recuperou 96 veículos produtos de roubo ou furto. Além disso, foram feitos 647 salvamentos e 3.541 resgates.

Nas estradas paulistas, foram aplicadas 26.031 multas por excesso de velocidade; 8.267 pela não utilização do cinto de segurança e outros dispositivos de retenção; e 2.357 por ultrapassagens pela contramão de direção.