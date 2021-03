Operação Cidade Segura em Aquidauana e Miranda flagra 45 motoristas embriagados

Operação Cidade Segura, realizada em Aquidauana e Miranda pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em conjunto com policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar tiraram das ruas, 45 motoristas que dirigiam embriagados entre os dias 26 e 28 de fevereiro.

Segundo informações do chefe do setor de Fiscalização de Trânsito do Detran-MS, Otílio Ruben Ajala Junior, a ação tem o objetivo de fazer cumprir a Lei Seca além de tirar de atenuar algazarras promovidas em vias públicas, situação que vinha gerando muitos transtornos aos moradores das cidades elencadas.

Durante os três dias de operação foram aplicados 742 estes de alcoolemia sendo que, dos 45 embriagados, 11 estavam com limites de álcool superior ao considerado procedimento administrativo e por isso, foram encaminhados à delegacia local por flagrante de crime de trânsito.

A operação também resultou em 32 veículos trafegando com documentos vencidos e 30 condutores dirigiam sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

“Importante ressaltar que a tolerância de álcool por motorista é zero e quem se recusa a soprar o etilômetro acaba assumindo que bebeu e é tratado da mesma forma”, afirmou.

De acordo com o artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, é considerado crime com pena de detenção que vai de seis meses a três anos, multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão ou proibição do direito de dirigir.

Vivianne Nunes, Detran MS