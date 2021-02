Operação Carnaval 2021 começa hoje com forte esquema de segurança das Forças do Estado

Para evitar aglomerações e garantir o cumprimento do toque de recolher ( veja matéria sobre decreto ), reforço policial garantirá sossego da população em MS

A Operação Carnaval 2021, que terá esquema especial de segurança elaborada pela Polícia Militar e Polícia Civil, começa nesta sexta-feira (12) e vai até quarta-feira (17). Com a flexibilização do toque de recolher em 49 municípios de Mato Grosso do Sul, o operação vai contar com Polícia Civil, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e o Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

O plano apresentado na quarta-feira (10) em reunião do Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir), pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, prevê ações de prevenção e coesão de crime que garantem a proteção à vida, ao patrimônio, bem como a segurança e a tranquilidade social e o cumprimento das medidas de biossegurança, como também a restrição de circulação de pessoas entre 23h e 5h da manhã (em 49 municípios) e das 22h às 5h (em 30 cidades) para evitar aglomerações de pessoas entre os dias 12 e 17 de fevereiro, feriado do carnaval.

As polícias acreditam que com o cancelamento dos festejos de carnaval, os foliões devem aproveitar o feriado prolongado para viajar para cidades turísticas do interior do Estado, como Bonito, Rio Verde, Corumbá, Dourados, Três Lagoas e Costa Rica, por exemplo, havendo, portanto, aumento do fluxo de veículos nas estradas e risco de aglomerações urbanas, com consequente risco de contaminação pelo coronavírus.

Polícia Militar

Nesse período a Polícia Militar vai intensificar o policiamento ostensivo em todas as cidades de Mato Grosso do Sul, dando prioridade para as ações de caráter preventivo, com o objetivo de impedir ocorrências de ilícitos e de ações que comprometam a segurança das pessoas, que violem o patrimônio, afetem a tranquilidade da população ou que gerem aglomerações.

Equipes da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar estarão em campo realizando levantamentos dos prováveis locais onde poderá haver festas ou aglomerações. As informações serão repassadas para as equipes em atuação nas ruas, que irão agir com rigor. Estão previstas blitze, batidas policiais e fiscalizações a estabelecimentos comercias.

Em Dourados, Rio Verde de Mato Grosso, Três Lagoas, Chapadão do Sul, Corumbá e Bonito, o policiamento da PM contará com o reforço de 60 alunos do Curso de Formação de Soldados.

Participam da Operação Carnaval 2021 o Batalhão de Operações de Choque, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), o Esquadrão Independente de Polícia Militar Montada – Cavalaria, o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito e a Polícia Militar Ambiental, que irá fiscalizar todos os tipos de crimes ambientais, com ações voltadas à preservação do meio ambiente.

Polícia Militar Rodoviária

O Batalhão da Polícia Militar Rodoviária também realiza esquema especial de segurança durante o feriado prolongado do carnaval. As ações nas rodovias estaduais que cortam Mato Grosso do Sul serão ampliadas, em virtude da previsão de aumento no fluxo de veículos e visitação de locais de turísticos.

O foco principal da Polícia Militar Rodoviária será a fiscalização do excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas, uso do cinto de segurança, bem como daquelas infrações de trânsito que colocam em risco a vida dos condutores e transeuntes.

Polícia Civil

Para atender a demanda que deve ocorrer entre a sexta-feira (12) e a Quarta-Feira de Cinzas (17), a Polícia Civil irá reforçar o efetivo das delegacias de Campo Grande, subordinadas ao Departamento de Polícia da Capital (DPC), as delegacias do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e também das unidades localizadas nos municípios do interior, diretamente ligadas ao Departamento de Polícia do Interior (DPI).

As ações da Polícia Civil contam ainda com reforço das equipes do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco). O objetivo é atuar de forma repressiva aos ilícitos penais e realizar operações de inteligência, visando identificar autores de crimes e organizações criminosas.

Durante a Operação Carnaval 2021 a Polícia Civil irá intensificar as ações para o comprimento de mandados de prisão expedidos em desfavor de acusados da prática de furtos, roubos e estelionatos. Além disso, os policiais civis irão monitorar de perto presos com autorização de saídas temporárias e fiscalizar o cumprimento do toque de recolher decretado pelo governador Reinaldo Azambuja.

A Polícia Civil intensifica ainda as fiscalizações em clubes e estabelecimentos comerciais, especialmente no que diz respeito aos alvarás de funcionamento e certificados de vistorias do Corpo de Bombeiros Militar, que atestem o cumprimento dos itens de segurança desses locais.

Em Campo Grande serão mantidos durante o feriado de carnaval os plantões nas Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário do Centro e do Cepol e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira, com reforço de policiais entre os dias 12 e 17 de fevereiro.

Serviço

Informações sobre festas, aglomerações e bailes de carnaval devem ser imediatamente comunicadas a Polícia Militar por meio do número 190, a ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone, a qualquer hora do dia ou da noite.

Nas estradas, os crimes de trânsito e acidentes devem ser comunicados a Polícia Militar Rodoviária através do telefone 198. Também com ligação gratuita, o serviço funciona 24 horas por dia.

Em Campo Grande estarão em funcionamento no esquema de plantão durante o feriado prolongado as seguintes unidades da Polícia Civil:

- Depac Centro - Rua Padre João Cripa, 1581 – Centro, telefone 67 3312-5700;

- Depac Cepol – Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 167 – Tiradentes, telefone 67 3318-9000;

- Deam – Casa da Mulher Brasileira, Rua Brasília, s/n.º, Lote A, Qd 2, Jardim Imá, telefone 67 3304-7475.

