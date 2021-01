Opção de investimento na Capital, empreendimento une alto padrão de qualidade com preço justo

A localização do empreendimento também é um diferencial para quem procura investir em qualidade de vida e fugir do trânsito - (Foto: Divulgação)

Campo Grande se destaca como uma cidade que ainda atrai atenção quando o assunto é a busca por mais oportunidades. A Capital oferece facilidade de acesso às principais capitais do País e ainda é referência quando se fala em cursos universitários, técnicos e de chances de emprego. Todas essas características juntas colocam a cidade morena na rota de investidores.

Pensando também em um público que prefere investimentos sólidos, seja para ter um lugar agradável para ficar na Capital ou para proporcionar um futuro rentável, a construtora VIVA HAUS lançou o primeiro empreendimento em Campo Grande: um condomínio residencial de alto padrão de qualidade, mas com apartamentos a partir de R$ 199 mil, acessível a quase todos os orçamentos.

O Aquarela Condomínio Clube chama a atenção pela sofisticação com preço justo. "Queremos mostrar que é possível ter um espaço bonito, com conforto, qualidade, segurança e lazer, sem precisar investir muito. Ser barato e acessível não significa que precisa ter baixa qualidade”, explica o diretor executivo Rodolfo Luiz Holsback.

O Aquarela Condomínio Clube será construído na Avenida Ministro João Arinos, no bairro Vivendas do Parque, e oferece toda a comodidade para os moradores, com salão de festas, salão gourmet, salão de jogos, piscina adulta e infantil, playground, espaço de churrasqueiras, bosque com pomar, academias, pista de corrida, quadras poliesportiva e de areia, espaço pet, redário, espaço zen, entre outros.

Os apartamentos, com plantas de 1, 2 e 3 quartos, têm design moderno, alta qualidade no acabamento, todos com sacada com churrasqueira e ambientes que classificam o condomínio como completo. A fachada moderna segue uma tendência de referências do mercado imobiliário, com guarda-corpo em vidro, além de sistema de segurança completo, com circuito fechado de tv, cerca elétrica com alarme e guarita de segurança com portaria 24h. A acessibilidade também é uma preocupação da construtora, que pensou em uma infraestrutura e plantas de apartamentos adaptados para atender moradores com deficiência. “É uma ótima opção para uma moradia dos sonhos, em qualquer etapa da vida", destaca Rodolfo Luiz.

A localização do empreendimento também é um diferencial para quem procura investir em qualidade de vida e fugir do trânsito, já que fica a 6 minutos da Avenida Afonso Pena e 4 minutos do Parque dos Poderes. Além de ser 12 minutos dos shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês.

