Ônibus com 24 passageiros pega fogo na MS-306 em Costa Rica

O ônibus colidiu na traseira do caminhão e, em seguida, começou a pegar fogo - (Foto: Divulgação)

Um ônibus com 24 passageiros pegou fogo após colisão com caminhão, o acidente aconteceu na manhã deste sábado (08), proximidades da MS-306, em Costa Rica, município a 398 km de Campo Grande. Ninguém morreu no acidente.

Segundo foi informado, ônibus colidiu na traseira do caminhão e, em seguida, começou a pegar fogo. Tanto o motorista quanto os 24 passageiros conseguiram escapar com vida, embora alguns tenham sofrido lesões. O ônibus ficou totalmente destruído.

Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para a Fundação Hospitalar de Costa Rica. O transporte foi realizado pela ambulância da usina sucroalcooleira instalada na MS-306.

Os militares também mantiveram equipe para extinguir o incêndio no local do acidente. Havia risco das chamas se espalharem e atingirem o canavial da usina.

A ocorrência também mobilizou a PM (Polícia Militar) e a Polícia Civil, que realizaram levantamentos de praxe. A própria usina se encarregou da limpeza da pista