Onda de calor faz maior parte do MS marcar igual ou acima de 40ºC

Tempo quente permanece há dias no Estado - (Foto: Reprodução/Semagro MS)

Há seis dias ininterruptos, o sul-mato-grossense sofre com temperaturas sendo registradas acima de 40ºC. A cidade de Três Lagoas marcou hoje (2) impressionantes 44,2ºC de temperatura máxima e sensação de 52ºC, os maiores números do Estado. A onda de calor que assola o Mato Grosso do Sul causou em quatro localidades uma umidade relativa do ar de 9% e 8%, o que é considerado clima de deserto.

A média de temperatura foi de 40,6ºC com sensação térmica de 46,8ºC. No MS, 55 cidades registraram temperaturas iguais ou maior que 40ºC. Hoje, o município de Água Clara despontou nos termômetros marcando 43,9ºC de máxima, umidade mínima de 9% e sensação de 52ºC.

Na Capital, os registros apontaram ligeira queda desde o dia 30 de setembro. Nesta sexta-feira, Campo Grande teve 39,6ºC de máxima, 14% de umidade e 47ºC de sensação térmica.

No norte do Estado, os corumbaenses tiveram a sensação de 51ºC com uma temperatura máxima de 42,4ºC. A umidade relativa do ar para a região ficou em apenas 11%.

Cassilândia marcou 41,9ºC, com sensação de 48ºC e umidade de 9%. Já em Coxim, a temperatura cai mais um pouco, atingindo os 41,2ºC, sensação de 51ºC e umidade mínima do ar de 15%. Há três dias, a cidade registrava somente 9% de umidade.

As orientações de prevenção ficam para todo o Estado do MS, uma vez que a umidade relativa média foi de 17,1%, o que configura estado de alerta. Tal cenário deve permanecer até o dia 11 de outubro, com altas temperaturas e umidade abaixo dos 20%.