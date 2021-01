Onça resgatada em novembro com queimaduras nas patas, será solta hoje na Serra do Amolar

A onça - (Foto: Divulgação)

Após dois meses fazendo tratamento em Campo Grande para se recuperar, a "Onça Joujou" será devolvida na Serra do Amolar nesta quinta-feira (21). O animal havia sido resgatado com queimaduras nas patas pela equipe do Instituto Homem Pantaneiro e veterinários da Ampara Silvestre.

Conforme informações do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), o felino está pesando 87 kg e todas as queimaduras foram cicatrizadas. Com aproximadamente dois anos de idade, a onça é um macho e foi encontrada em companhia de outra, porém a segunda não sobreviveu.

As patas do animal já estão recuperadas - Foto: Divulgação

“Nossa equipe de veterinários do CRAS cuidou deste animal logo após a captura, até que ele estivesse apto a ser devolvido à natureza, com segurança, cumprindo assim nossa missão”, disse a diretora-presidente do Imasul, em exercício, Thais Caramori.

“Lembramos que a captura das onças no Pantanal contou o apoio de diversas instituições, a quem agradecemos, já que não temos como fazer todo o trabalho sozinhos”, completa. “Veterinários da Cavalaria da Polícia Militar e professores de universidades também foram fundamentais no tratamento adequado dado ao animal”.