OMS: Tedros pede US$ 4,3 bi em doações para vacinar países pobres contra covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, pediu US$ 4,3 bilhões em doações para garantir a imunização contra a covid-19 em países pobres. "Temos uma lacuna que precisa ser preenchida. Só assim vidas serão salvas e haverá uma recuperação econômica global verdadeiramente acelerada", declarou, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, dia 11.

Tedros lembrou que a maior parte de casos e mortes por covid-19 nesta semana se deu na Europa e nas Américas e pediu à população cautela nas festas de fim de ano. "Eu peço, por favor, não baixemos a guarda. Vamos comemorar de forma segura", disse o diretor-geral.

Ele ainda comemorou o início da vacinação contra o novo coronavírus no Reino Unido, com os imunizantes desenvolvidos pela Pfizer em parceria com a BioNTech. "Queremos ver essas imagens em todo o mundo. Isso, sim, seria um verdadeiro sinal de solidariedade global", afirmou.