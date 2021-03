Oito instituições são certificadas com o Selo Compromisso com a Igualdade de Gênero no Trabalho

Criado em agosto de 2017, o Selo “Compromisso com a Igualdade de Gênero” – CIG foi instituído por meio do Decreto municipal n° 13.248, concedido às instituições públicas e privadas, que se comprometem em adotar, no âmbito laboral, ações efetivas em favor da igualdade de gênero no mundo do trabalho. Desta vez, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher, entregou o diploma do Compromisso com a Igualdade de Gênero (CIG) a oito instituições que, comprovadamente, adotaram ações efetivas em favor da igualdade de gênero no ambiente profissional. O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira, no auditório da Semu.

Inspirado nos sete princípios de Empoderamento das Mulheres, ditados pela ONU Mulheres Brasil em conjunto com a Rede Brasileira do Pacto Global, concedido às instituições públicas e privadas, que se comprometem em adotar, no âmbito de sua esfera de competência, ações efetivas em favor da igualdade de gênero no mundo do trabalho.

A Subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, ressaltou que o Selo é uma forma de valorizar o trabalho das mulheres já que há muitas desigualdades no âmbito profissional para serem vencidas. “Ainda temos muitas barreiras para serem vencidas, como a desigualdade salarial, oportunizar o crescimento profissional e a ocupação de cargos de direção e liderança por mulheres. Nesse sentido, é muito importante reconhecermos essas instituições que se comprometem com o respeito e a promoção dos direitos das mulheres, além de servirem de exemplo para as outras empresas”.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS foi uma das instituições que receberam a certificação e para a atual presidente, Vânia Abreu de Mello, o certificado serve como incentivo para as atuais colaboradoras. “Nós buscamos o Selo para que as nossas profissionais vejam o quanto o CREA está buscando essa igualdade e, dessa forma, elas possam se sentir motivadas profissionalmente. A certificação vem para nos premiar pelo reconhecimento do trabalho igualitário que desempenhamos em nossa instituição”.

Certificada pela primeira vez, a empresa Green Souk Mercado Natural possui apenas um colaborador homem, o restante são todas mulheres. A proprietária, Débora Charro, ressalta que a valorização das suas colaboradoras ajuda a disseminar esse tipo de prática igualitária. “Acreditamos que nosso trabalho pode servir como multiplicador de ações que promovam a valorização profissional da mulher e que meus colaboradores possam levar nossos valores a diante”.

As instituições que tiveram seu pedido de adesão deferido, após comprovarem o cumprimento dos critérios estabelecidos no Decreto nº 13.248/2017, e serão contempladas com o Diploma são: Before Tecnologia da Informação, Novo Oeste Sistemas Ltda, Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC), Fundação Social do Trabalho (FUNSAT), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso do Sul (FAMASUL), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA) e Green Souk Mercado Natural.

Agora, Campo Grande já soma 16 instituições certificadas com o Selo “Compromisso com a Igualdade de Gênero”.