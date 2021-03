Oficina ensina empresários sobre como estruturar suas ideias de negócio

Visualizando Meu Negócio no Papel - (Foto: Divulgação)

Empreendedores que buscam validar suas ideias, terão a oportunidade de estruturar um modelo de negócio, colocar suas estratégias por escrito e preparar-se para colocar em prática na oficina “Visualizando Meu Negócio no Papel”. A capacitação é realizada gratuitamente pelo Sebrae/MS e acontece de forma on-line nos dias 09 e 10 de março.

A ideia é fazer com que o empresário entenda as necessidades, fragilidades e fortalezas de sua ideia. Durante as aulas, os futuros empresários vão debater sobre o que é um modelo de negócio, como entendê-lo e analisá-lo, como construir um modelo de negócio na prática e como sua ideia pode funcionar, entre outros pontos.



As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio da Loja Virtual do Sebrae. Mais informações pelo 0800 570 0800, de segunda à sexta-feira, das 08h às 18h.



Serviço:



Data: 09 e 10/03/2021

Horário: 14:00 às 18:00

Carga horária: 8 hs.

Local: Loja virtual do Sebrae