Obras do Governo do Estado melhoram a vida da população de Santa Rita do Pardo

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Para a população de Santa Rita do Pardo, as obras do Governo do Estado, proporcionaram desenvolvimento e conforto.

Ligação com Campo Grande, a MS-040 recebeu pavimentação em 27,74 quilômetros, incluindo a travessia urbana. Além disso, foram refeitas a rodovia MS-395, entre Bataguassu e Brasilândia (passando por Santa Rita), em uma extensão de 65,68 quilômetros; e os 60,2 quilômetros da MS-395 até Bataguassu. Além do trânsito seguro, a qualidade das vias agora facilitam o escoamento da produção.

Outro investimento importante na cidade é na área de habitação. Por meio do programa lote urbanizado, o sonho da casa própria de 40 famílias está sendo edificado, além de gerar empregos para trabalhadores da construção civil.

A Agência Estadual de Habitação entregou ainda 136 títulos de regularização fundiária, garantindo tranquilidade para as famílias, e a Sanesul investe R$ 6,9 milhões na rede de abastecimento de água e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.