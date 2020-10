Obras de pavimentação e recapeamento em Corguinho serão concluídas nesta semana

Em Corguinho, o setor produtivo também recebeu investimentos em infraestrutura - (Foto: Edemir Rodrigues)

Até o final de outubro, as obras de recapeamento e de pavimentação de diversas ruas de Corguinho e do distrito de Taboco serão concluídas até o final deste mês. Os recursos do Governo do Estado ultrapassam R$ 3,2 milhões e contemplam mais de 10 ruas da localidade.

Em Corguinho, por exemplo, serão entregues as pavimentações das ruas Marechal Rondon, Francisco Nogueira, Presidente Dutra e travessa Santa Luzia, totalizando 6.511 metros quadrados. Além dos recapeamentos realizados nas ruas: Marechal Rondon, Presidente Dutra, Rua Bahia, Rua Paraná, Rua Albino Coimbra, Rua Floriano Peixoto e Duque de Caxias, somando 15.448 metros quadrados. Em Corguinho, as obras somam R$ 1,642 milhão.

Já em Taboco, foram pavimentadas as ruas: Primeiro de Maio, 21 de abril, São Judas Tadeu, Sete de Setembro, Rua Projetada, Duque de Caxias e 15 de novembro, totalizando 7.002 metros quadrados, com total investido de R$ 1,542 milhão.

A população poderá contar com a implantação e pavimentação do bairro Vila Valéria e de ruas adjacentes, considerando que o processo licitatório foi finalizado e as obras devem começar nos próximos dias.

“Investir em infraestrutura é investir no desenvolvimento. Fizemos isso em todo o Estado e em Corguinho não poderia ser diferente. Uma ação que beneficia a todos”, ressalta o governador Reinaldo Azambuja.

Moradias próprias e lotes urbanizados

Lote Urbanizado, programa estadual que impulsiona a construção de novas moradias e beneficia a população

A população de Corguinho está conseguindo realizar o sonho da casa própria com investimentos do Governo do Estado. Até o momento, foram entregues 50 moradias e 24 lotes urbanizados, além disso 48 casas e mais 14 lotes estão em andamento.

O investimento total que contempla recursos federais soma R$ 3,7 milhões, sendo que 1,1 milhão de reais é contrapartida do Governo do Estado.

Agricultura familiar

Em Corguinho, o setor produtivo também recebeu investimentos em infraestrutura, de tratores a carretas e ordenhadeiras. No total, entre recursos do Pronaf (Programa de Fortalecimento de Agricultura Familiar) e créditos de instalação do Incra, o município recebeu mais de R$ 2,1 milhões.