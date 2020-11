Obras de infraestrutura e moradias estão entre conquistas da população de Bandeirantes

Durante o Governo Presente a demanda principal elencada pelo município está relacionada ao recapeamento de vias urbanas. - (Fotos: Denilson Secreta/arquivo)

Com população de 7.266 pessoas segundo o IBGE, Bandeirantes vem se desenvolvendo em diversas áreas com a atuação do Governo do Estado nos municípios sul-mato-grossenses.

Na área de infraestrutura por exemplo, os investimentos da atual gestão na cidade foram mais de R$ 15.245 milhões. Os recursos foram destinados à obras de recapeamento, pavimentação asfáltica e drenagem, além de ponte de concreto sobre o Rio Cervo, numa extensão de 20 metros na MS-245.

Durante o Governo Presente a demanda principal elencada pelo município está relacionada ao recapeamento de vias urbanas. Os procedimentos administrativos que antecedem a fase de execução da obra, estão em andamento na Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul).

No setor habitacional os investimentos em Bandeirantes somam R$ 1.502 milhão em moradias na área urbana e rural. Segundo a Agência Estadual de Habitação, 37 famílias realizaram o sonho da casa própria. Outra ação nesta área, é a regularização fundiária de 148 imóveis, e o andamento para deixar em dia outros 13, garantindo o direito social à moradia para os titulares. No Loteamento Pedro Constantino, 30 lotes urbanizados estão em andamento.

Na saúde, além dos repasses, a gestão estadual articulou melhora nas estruturas físicas de saúde na cidade. Duas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) foram entregues em Bandeirantes, além da ampliação da Unidade Mista “João Carneiro de Mendonça”. Já na segurança, o município conseguiu três viaturas para as polícias Civil e Militar.