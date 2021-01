Obras de contenção de córrego que nasce no Parque dos Poderes serão iniciadas em fevereiro

O secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna - (Foto: Divulgação)

Será iniciada no próximo mês as obras do córrego Jardim Português. De acordo com o secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna, a ordem de serviço já foi dada , mas os trabalhos só começam no próximo mês já que janeiro é muito chuvoso.

“A obra é essencial para a região do parque dos poderes. Quando entra na avenida do Poeta, um pouco a frente a direita tem uma lagoa de contenção deste córrego. Só que aquela lagoa já não suporta mais o volume de água que vem descendo da região onde ficam as nascentes do Jardim Português. Ele nasce na região entra no parque do Prosa e encontra o córrego Desbarrancado que fica na região Norte. Aí eles formam o córrego Prosa que cruza toda a cidade”, explicou o secretário-adjunto portal A Crítica.

O Governo fará a obra escavando um pouco mais a lagoa de contenção para receber volume maior de água e vai trocar a tubulação. “Quando passa na calçada da unidade de conservação do parque você vê que tem erosão. Isto está sendo tratado e vamos plantar 2.500 mudas para fazer um auxílio posterior de contenção dos sedimentos que vão pra bacia. Esta obra é extremamente importante porque extirpa um problema que tem contribuido para assorear o lago do parque”, acrescentou. A previsão é que os trabalhos comecem em fevereiro e em julho estejam concluídos.