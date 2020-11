Obras de asfalto avançam em Taquarussu; 60 famílias já realizaram sonho da casa própria

Principal reivindicação de Taquarussu no Governo Presente, a pavimentação e drenagem de ruas e de avenida no loteamento Hélio Batista Gomes já estão em execução.

Serão asfaltadas as ruas A, B, C, Adélia Crivelli da Silva, Aparecida Conte Dolovet e Vicente Félix da Silva, além da Avenida Miguel Emídio Bastos. O investimento é de R$ 2,093 milhões e a execução está em 13,67%.

Somente em pavimentação são R$ 4,33 milhões investidos desde 2015 em Taquarussu, incluindo a Vila Caetano e a rua Dom Pedro I.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) também licitou, em setembro deste ano, a implantação da rodovia MS-476, em um trecho de 5,3 quilômetros; e a reforma do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema.

Casa própria

Com investimentos em todas as áreas, Taquarussu recebe R$ 28,985 milhões em obras e repasses. A Agência de Habitação Popular (Agehab) realizou o sonho de 60 famílias com a entrega de 20 casas do projeto de substituição de moradia precária e de 40 lotes urbanizados no Hélio Batista Gomes.

E mais 30 famílias, no mesmo loteamento urbano, serão beneficiadas com moradias pelo programa FGTS Subsidiado. A Agehab já realizou a pré-seleção de famílias por meio de um sistema eletrônico, atendendo critérios de seleção que deverão ser comprovados por meio de documentação.

O programa financia a construção de casas, por intermédio da Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e subsídio Federal e do Estado, em parceria com os municípios.

Para participar, o cidadão não pode ter casa própria; não deve ter sido beneficiado em outro programa habitacional ou ter recebido subsídio do FGTS; não poderá ter restrição cadastral e deve possuir renda dos componentes do financiamento e capacidade do pagamento, exigidos pelo agente financeiro do programa. Cada unidade habitacional vai ter dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço com acessibilidade.

Saneamento, segurança pública, saúde e educação também receberam investimentos. A Sanesul entregou mais de R$ 383 mil em obras. Na área de segurança pública, foram duas viaturas entregues: uma moto para a Polícia Militar e um carro para a Civil, além de munições, materiais e equipamentos para todas as forças.

Já na Educação, o investimento em reforma e melhorias da Escola Estadual Doutor Martinho Marques, incluindo a construção de quadra coberta com arquibancada, foi de R$ 849 mil.

E na saúde, teve a reforma e modernização do Hospital Municipal Sagrado Coração de Jesus, além das ações de prevenção e combate à Covid-19 como a entrega de 1.065 EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), como álcool, luvas, aventais, máscaras e toucas.

Paulo Fernandes, Subcom

Fotos: Chico Ribeiro