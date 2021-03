Obras da Sanesul em Naviraí levam qualidade de vida à população - Foto: SECOM GOV MS

O diretor presidente da Sanesul Walter Carneiro tem visitado diversos municípios do interior do Estado, vistoriando obras em andamento, autorizando outras e ainda conversando com equipes de trabalho e população.

Na última semana, no município de Naviraí, onde a empresa executa uma grande obra de esgotamento sanitário, com mais de 80km de rede coletora e quase 6 mil ligações domiciliares, Walter falou sobre como estas obras impactarão positivamente na vida de cada cidadão.

O dirigente da Sanesul também se reuniu com funcionários da empresa, falaram sobre a gestão estratégica, os planos para 2021 e a nova fase de obras de esgotamento que será iniciada com a PPP.

De Naviraí, a comitiva do governo do Estado seguiu para Iguatemi e também Mundo Novo.