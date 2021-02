Obras da Agepen na Base do COPE possibilitam maior segurança e organização dos trabalhos

Para garantir maior operacionalidade, a Base do Comando de Operações Penitenciárias (Cope) em Campo Grande está sendo reestruturada. Além de maior segurança durante os trabalhos, a obra de ampliação vai possibilitar mais organização e comodidade aos servidores penitenciários, que atuam em escalas de plantão e regime de expediente.

A reforma está sendo realizada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), na estrutura localizada no Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste, e conta com a mão de obra de seis internos.

Com 100 metros quadrados, a ampliação consiste na construção da sala de Comando, sala do Grupo de Intervenção Tática (GIT), sala do Grupo Tático de Escoltas (GTE), amplo alojamento de servidores com banheiros masculino e feminino, além do local específico de Reserva de Armas (usadas na rotina) e o Depósito de Armamentos e Munições, com acesso restrito aos comandantes.

Conforme o comandante do Cope, João Bosco Correia, o local de acesso às armas e munições terão maior segurança, com paredes reforçadas e portas de ferro maciço.

“As adequações são muito importantes para a rotina do grupo. Hoje a parte administrativa é feita junto com o Comando, não temos uma sala exclusiva de reuniões para resolução de conflitos e isso é extremamente necessário para conversas estratégicas e sigilosas inerentes à nossa função. Com a ampliação dos espaços, vamos organizar muito melhor os trabalhos, tanto em relação ao servidor quanto à própria Agepen”, informou Bosco.

A obra teve início há seis meses e já está em fase de acabamento. Pelo trabalho, os reeducandos recebem remição de um dia na pena a cada três de serviços prestados, conforme estabelece a Lei de Execução Penal.

Texto e fotos: Tatyane Santinoni, Agepen