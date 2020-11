Obra em Mundo Novo vai pôr fim em alagamentos nos bairros Fleck e São Jorge

Com recursos do Fundersul, o Governo do Estado executa em Mundo Novo a obra de pavimentação e drenagem na Avenida Rio Branco. O empreendimento em quase um quilômetro da via promete pôr fim aos constantes alagamentos na região dos bairros Fleck e São Jorge.

O serviço começou no dia 14 de agosto e deve durar até fevereiro de 2021. Serão 8,3 mil m² de asfalto e drenagem na Rio Branco e também em trechos das ruas Juscelino Brás, Bento José Muniz e Maria de Lourdes Silva, além da Travessa Amapá e da Avenida Dom Pedro.

As obras de infraestrutura urbana na região foram pedidas ao governador Reinaldo Azambuja pelas lideranças de Mundo Novo no ano passado, durante o programa Governo Presente , que mapeou demanda das 79 cidades de MS.

“Qualquer chuva leva muito sofrimento para aquelas pessoas que vivem ali. Por isso precisamos acabar com os alagamentos”, disseram as lideranças na época do pedido. Com a parceria do Estado com município, o projeto executivo foi elaborado e a obra iniciada em menos de um ano.

Ultrapassando R$ 1,8 milhão de investimentos, a pavimentação e drenagem de águas pluviais na Avenida Rio Branco integra o pacote de benfeitorias para todo o Mato Grosso do Sul.

“Optamos por fazer um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas obras prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, explicou o governador Reinaldo Azambuja.

Município realizou projeto executivo e Estado toca a obra

Mais investimentos

Em Mundo Novo, o Governo do Estado está na vida dos moradores em dezenas de projetos executados ou em andamento com investimentos que se aproximam dos R$ 45 milhões no período de janeiro de 2015 a agosto deste ano em todas as áreas de atuação.

São repasses para a manutenção e melhoria do atendimento à população na Saúde. Aplicação de recursos em saneamento, em obras em água e esgoto concluídos ou em execução. Assim como investimento em obras de habitação e instituições de segurança pública.

Obras de pavimentação e restauração já revitalizaram várias vias urbanas de Mundo Novo. Entre elas, as avenidas Juscelino Kubitschek, Rio Branco, São Paulo e Salvador, além das ruas Costa e Silva, Coxim, Joaquim Nabuco, José Bonifácio, Maringá, Marechal Floriano e 7 de Setembro.

Bruno Chaves, Subcom

Fotos: Prefeitura Mundo Novo