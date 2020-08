OAB/MS se reúne com Detran para tratar de desburocratização de serviços da advocacia

O Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Stheven Razuk recebeu, nesta terça-feira (11), Comissões e Assessor Jurídico do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Su - (Foto: Reprodução/OAB)

O Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Stheven Razuk recebeu, nesta terça-feira (11), Comissões e Assessor Jurídico do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) para tratar da desburocratização do órgão.

Participaram da reunião a Presidente da Comissão de Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas Silmara Salamaia; o Presidente da Comissão de Transparência e Probidade Pública Erickson Carlos Lagoin; o Presidente da Comissão Especial de Mobilidade Urbana Nilson de Oliveira Castela e o Assessor Jurídico do Detran-MS Rodrigo Giatti Sodré.

De acordo com o Secretário-Geral Stheven Razuk, a desburocratização traz diversas vantagens à advocacia e sociedade. “A reunião com o Detran teve como objetivo trazer maior acessibilidade para a classe facilitando serviços como, dispensa de reconhecimento de firma em procuração à advogados, simplificar diligências de bens em execução civil, inclusive a possibilidade de ampliar os serviços por meio virtual”.

Os Presidentes das Comissões destacaram a necessidade da virtualização dos serviços, de modo a facilitar o trabalho da classe, trazendo eficiência e economia.

Na ocasião, o Detran se prontificou a estudar uma instrução normativa para atender o pleito da advocacia. Segundo o Assessor Jurídico do Detran-MS Rodrigo Giatti Sodré, “a demanda apresentada converge com o trabalho desenvolvido pelo Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Júnior, que busca a desburocratização e a entrega de um serviço de qualidade. O objetivo é simplificar os procedimentos administrativos, deixando de exigir formalidades desnecessárias que tornam as solicitações lentas e burocráticas, como também caminhar para a era digital, disponibilizando cada vez mais opções digitais no Portal de Serviços Meu Detran”.