Novos presidente e vice do TRE-MS tomam posse em sessão solene

Na sequência (esq. para dir.): O desembargador Julizar Barbosa Trindade, o governador interino de MS Paulo Corrêa, o desembargador Paschoal Carmelo Leandro e o procurador-geral de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda - (Foto: Divulgação)

Os desembargadores Paschoal Carmello Leandro e Julizar Barbosa Trindade foram empossados na noite de ontem (29) em sessão solene, como presidente e vice-presidente, respectivamente, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), biênio 2021/2023.

Ambos foram indicados, por unanimidade, pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, como membros efetivos da Corte Eleitoral. Ao ser empossado como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Paschoal agradeceu os membros da Corte pela confiança em conduzi-lo ao cargo e destacou que, durante a sua gestão, pretende aperfeiçoar os processos já implantados e dar início àqueles necessários para que a Justiça Eleitoral continue avançando. O vice-presidente Julizar Barbosa Trindade também acumulará a função de Corregedor Regional Eleitoral.

O novo presidente do TRE/MS destacou em seu discurso os avanços tecnológicos nos pleitos realizados no País ao longo dos anos, o que possibilitou um sistema eletrônico seguro e transparente. “Este sistema ajudou a derrotar a fase difícil no País, deixando para trás os votos de papel e utilizando a tecnologia com todas as suas funcionalidades de proteção e criptografia, que são capazes de assegurar totalmente as fases do pleito, garantindo a transparência. É um processo seguro e rápido. Por isso defendemos o desenvolvimento dos procedimentos, e a tecnologia é o caminho”.