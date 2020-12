Novos equipamentos vão modernizar 8 leitos de UTI-Covid em Aquidauana

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) entregou, nesta quinta-feira (10), oito respiradores e oito monitores destinados à modernização de leitos de UTI-Covid em Aquidauana, que é sede da microrregião também composta pelos municípios de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque, Miranda e Bodoquena.

A estrutura está montada no Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, de Aquidauana. Numa cerimônia simples e rápida, que contou com a presença da vice-prefeita Selma Suleiman, da secretária municipal de Saúde, Cláudia Franco Fernandes Souza, e do deputado estadual Márcio Fernandes, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, explicou que os equipamentos são oriundos do programa “Todos pela Saúde”, do Banco Itaú.

“É determinação do governo do Estado melhorar as estruturas hospitalares nos municípios, porque desta forma a população terá diagnósticos, procedimentos e tratamentos mais precisos e seguros. Incluímos Aquidauana na relação para receber esses equipamentos, porque sabemos da importância que tem a cidade e o Hospital Regional no atendimento nessa microrregião”, salienta o secretário Geraldo Resende.

De acordo com a secretária Cláudia Franco, os equipamentos chegam em boa hora. Ela explica que o Hospital Dr. Estácio Muniz dispõe, atualmente, de 10 leitos de UTI, dos quais oito estão reservados para pacientes de Covid. “Todos eles estão habilitados pelo Ministério da Saúde e atendem pacientes de toda a macrorregião”, salientou.

Na solenidade de entrega a vice-prefeita, Selma Suleiman, que representou o prefeito Odilon Ribeiro, agradeceu o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O deputado Márcio Fernandes destacou o trabalho da gestão estadual na área de saúde e afirmou que a estratégia atende, na sua opinião, todos os municípios do Estado.

Texto e foto: Ricardo Minella/SES