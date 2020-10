Novo poço em Iguatemi amplia sistema de abastecimento de água tratada

Em Iguatemi, a Sanesul está ativando mais um poço tubular profundo - (Foto: Acom)

Em Iguatemi, a Sanesul está ativando mais um poço tubular profundo. O objetivo é reforçar o sistema de abastecimento da cidade para que não falte água seja por problemas técnicos e de energia, ou durante consertos emergenciais mais prolongados nos demais poços.

O IGT-009 será o sétimo poço em atividade em Iguatemi. O sistema de abastecimento existente já corresponde à demanda, porém faz parte do planejamento estratégico da empresa aumentar a capacidade de produção para garantir que novos bairros possam se desenvolver, principalmente em áreas mais afastadas do Centro.

Depois de tratada, a água segue para os reservatórios. O município conta com dois reservatórios apoiados de 300m³ cada, um outro elevado de 100m³ e um quarto com mais 150m³.

Eles são estruturas responsáveis por armazenar a água. Sua função é manter certa regularidade no abastecimento e atender demandas emergenciais.

O valor investido nesse projeto é de R$ 334.900,00 reais em recursos da própria empresa.

A expectativa é de que ele tenha vazão de 30m³/h. Ele foi perfurado no Corredor Municipal, saída para a cidade de Juti.

Ao mesmo tempo, estão sendo feitas as obras de interligação do poço ao reservatório elevado 002.

Todo trabalho de ativação está sendo acompanhado pela Diretoria Comercial e de Operações - DCO, que desenvolve ações estratégicas para as cidades, em conjunto com a Gerência de Abastecimento de Água- GESAA e a Gerência de Manutenção da Sanesul-GEMA. Além disso, conta com apoio da equipe local de Iguatemi e da gerência regional.

Em todas as 128 localidades operadas pela Sanesul no Estado, o serviço de abastecimento de água é universalizado.