Novo episódio do Biotacst aborda a biodiversidade na educação infantil

Novo episódio do Biotacst aborda a biodiversidade - ( Foto: Governo do Estado MS )

O terceiro episódio do Biotacast, ferramenta nasceu da necessidade de romper as fronteiras da comunidade científica e dialogar com toda sociedade, presta uma homenagem às crianças pelo 12 de outubro.

O convidado da edição é o professor Paulo Robson de Souza, do Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) que atua na formação de professores, divulgação científica e educação ambiental, produzindo jogos e outros materiais didáticos, artigos, fotografias de natureza, músicas e poemas, como instrumentos de apoio nas atividades de literatura infantil.

Ele se descreve como um professor de biologia que se formou com apoio da poesia. “Vendia poesia para bancar os estudos pagar aluguel. Inclusive trocava livro de poesia por ticket alimentação no restaurante universitário. Escrevia sobre natureza, já que estava cursando biologia acabei me influenciando por essa temática biológica e ambiental”, conta.

Além da poesia e do trabalho que desenvolve na universidade, tem textos técnicos adaptados para crianças produzidos com diversos pesquisadores do Estado e divulgados na revista Ciência Hoje das Crianças, considerada a maior revista de divulgação científica do Brasil para este público.

“Não pode tratar crianças como um pequeno ser que não tem capacidade de entender as coisas, você pode falar de DNA para uma criança, desde que você traduza o que isso significa para elas”, destaca.

Ao longo do episódio, o professor conta detalhes sobre o diferencial do seu trabalho e defende a valorização da biodiversidade e o uso de exemplos regionais na escrita adaptada para crianças.

“Todo trabalho voltado para o público infantil se a gente colocasse nossa cultura, nossos bichos, nossas plantas, nossos rios. De maneira ampla, tanto a cultura urbana, quanto a cultura rural, a cultura indígena, se nos colocássemos isso tudo na literatura infantil, nós teríamos um processo educacional muito forte”, defende.

Paulo Robson de Souza é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo (1984), mestre em Agronomia/Microbiologia Agrícola pela ESALQ/USP (1989), doutor em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2014). Desde 1987 é professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande.

O programa completo está disponível e pode ser acessado nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Google Podcasts, Breaker, PocketCasts e RadioPublic.