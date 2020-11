Novidade: Outback Steakhouse lança novos pratos inspiradas na tendência Surf 'N' Turf

Já está disponível o New Gold Steaks, novos pratos principais que chegam para proporcionar uma experiência criativa e bem diferente aos clientes. - (Foto: Bruno Marçal)

Tem novidade a partir de hoje (10) no Outback Steakhouse. Já estão disponíveis o New Gfilold Steaks, novos pratos principais que chegam para proporcionar uma experiência criativa e bem diferente aos clientes.

Inspirada no Surf 'N' Turf, uma tendência que é sucesso no mundo, a marca de temática australiana traz duas novidades com um mix de carne vermelha e camarões, explorando diferentes sabores e texturas. E ainda uma terceira boa nova para aqueles que querem aproveitar de um jeitinho mais tradicional.



As duas novidades que combinam filet mignon e camarões são: Toowoomba Shrimp Filet, um steak de filet mignon temperado ao estilo Outback e coberto com molho Toowoomba, uma combinação perfeita de camarões e champignons temperada com ervas finas ao molho Alfredo e queijo Grana.

O prato é servido com um acompanhamento à escolha do cliente (R$ 74,90); e o Firecracker Shrimp Filet, um steak de filet mignon temperado ao estilo da marca e coberto com molhoFirecrackerShrimp, camarões empanados envolvidos em molhofirecracker, levemente picante. É servido com um acompanhamento à escolha do cliente (R$ 69,90).



Para quem prefere algo mais clássico, a marca se inspirou na tradição do Fish'n Chips, mas no lugar do peixe, trouxe o filet mignon, dando origem ao Steak n' Chips, opção que traz tiras de filet mignon empanadas, crocantes por fora e macias por dentro, servidos com Smoked Mayo, e acompanhamento à escolha do cliente. Sugerimos as deliciosas fritas do Outback (R$ 56,50). Esse prato também estará disponível no Lunch menu (válido de segunda a sexta, exceto feriados, das 12h às 15hr) por R$49,90.



Em Campo Grande é possível experimentar a novidade na loja do Shopping Campo Grande, Av. Afonso Pena, 4909 - Royal Park, ou por meio do delivery via iFood.