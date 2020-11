Nove agências bancárias de Campo Grande são multadas por apresentarem irregularidades

Clientes esperando para serem atendidos - (Foto: Divulgação/Procon MS)

O Procon Estadual realizou mais uma fiscalização em nove agências bancárias de Campo Grande. A Caixa Econômica Federal foi líder, com quatro agências fiscalizadas.

O Bradesco teve duas unidades fiscalizadas no bairro Amambaí e Avenida Eduardo Elias Zahran. A equipe visitou também agências do Banco do Brasil e Itaú Unibanco na Avenida Julio de Castilhos. A agência do Santander na Avenida Bandeirantes também foi alvo.

Entre as irregularidades encontradas, estão a de excesso de espera no atendimento, que na agência da Caixa chegou a 1h20. Foi verificada também a ausência de cuidados para evitar a proliferação da Covid-19, como falta de produtos de higienização e a marcação no chão para formar o distanciamento.

A emissão de comprovantes de atendimento em papel termossensível foi verificada na maioria das agências, assim como a ausência de exemplar da lei que regulamenta o atendimento preferencial a gestantes, idosos, mães com crianças ao colo, idosos, portadores de necessidades especiais e autistas.