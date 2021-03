Nova reunião define que últimos ônibus vão sair às 22h dos terminais de Campo Grande

Terminão Morenão em Campo Grande - (Foto: Glenda Gabi)

O Consórcio Guaicurus e a Agência Municipal de Transporte e Transito (Agetran) alteraram o horário de volta do último ônibus em Campo Grande a partir de hoje (16). Conforme a empresa responsável pelo transporte de Campo Grande, a última volta será realizada às 21h. Os que saem do terminal para os bairros será às 22h, de segunda à sábado. No caso do sábado, será em regime especial por conta do novo decreto.

Já em relação ao fim de semana os veículos das linhas convencionais deixarão de rodar gradativamente a partir das 16h. Após esse horário, por exemplo, os ônibus que atendem o Shopping Campo Grande e Norte Sul circularão conforme demanda com viagens até 16h45.

Algumas linhas com a função de realizar o transporte de uma região à outra, vão sair dos terminais nas últimas viagens entre 16h05 e 16h15.

Linhas convencionais, que executa simultaneamente as funções de captação dos usuários na região de origem e transporte da origem até o destino e distribuição na região do destino vão passar pelo Centro da cidade em sua última volta entre 16h30 e 16h40.

As linhas alimentadoras, que percorrem os bairros recolhendo os passageiros, deixando-os em uma estação ou terminal de uma linha troncal ou vice-versa vão realizar a última viagem entre 17h e 17h15, somente após a chegada das linhas troncais.