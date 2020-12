Nova gruta da Santa Casa é reformada com imagem de Nossa Senhora de Lourdes

A gruta recebeu a imagem de Nossa Senhora de Lourdes - (Foto: Divulgação)

A Santa Casa realizou na manhã de hoje (15) uma da cerimônia para inaugurar a nova Gruta da Santa Casa de Campo Grande. No local, foi colocada a imagem de Nossa Senhora de Lourdes e foi presidida pelo arcebispo emérito de Campo Grande, Dom Vitório Pavanello e pelo padre Marcelo Tenório de Almeida.

No seu pronunciamento, presidente do hospital Heitor Freire, lembrou da importância da regência Católica na história do hospital e também na criação da primeira Santa Casa de Misericórdia em Portugal, destacando ainda a participação das Irmãs Salesianas em meados da década de 70 nos trabalhos que eram realizados à serviço dos pacientes de Campo Grande e outras cidades.

“Como em Portugal e outras Santas Casas no Brasil, a nossa foi criada também por benfeitores católicos e depois contou com o serviço estimado das Irmãs Salesianas por quase 50 anos. Sempre lembramos das irmãs que muito nos ajudaram no início de tudo. Hoje esse momento é de grande importância para nós, um momento de elevação e de devoção. Espero que este local seja sempre uma oportunidade para que as pessoas se aproximem de Deus”, comentou Freire.

O evento contou com a presença de todos os membros da diretoria corporativa, associados, diretores executivos, gerentes, convidados e demais profissionais da casa. A solenidade foi organizada pela Gerência de Eventos do hospital.

“A Santa Casa mais uma vez chegando à frente das questões culturais, pois estamos em um ato religioso e cultural juntos, resgatando momentos memoráveis. Além de ser importantíssimo para o acervo cultural do hospital”, destacou Padre Marcelo Tenório. E, em seguida, Dom Vitório ressaltou que a ação é um marco histórico na cultura religiosa. “Pela nossa fé na história, sabemos que Nossa Senhora de Lourdes é chamada de a onipotente suplicante. E aqui estamos nos lembrado desta mulher que nunca pensou em si, mas sempre no próximo. Que possamos olhar para ela e suplicar bênçãos para essa tão importante casa de saúde em Campo Grande que tanto precisa”, disse.

O Padre Marcelo Tenório

A solenidade contou também com a apresentação das músicas “Aleluia” e “Agradeça ao pai”, interpretadas pelo coral adulto da Santa Casa, sob regência do maestro Teófilo Rafael. Além disso, a participação especial da Drª Lourdes Moraes que, com seu talento musical, enriqueceu a solenidade com um fundo musical.