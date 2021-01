Nova Alvorada do Sul e Sanesul vão trabalhar juntos por investimentos em saneamento

Em visita a Sanesul, o prefeito Palieri, acompanhado pelo vereador Renilson e pela Procuradora do Município Dra. Fernanda puderam conferir de perto os avanços dos investimentos em saneamento básico de Nova Alvorada do Sul - (Foto: Acom/Sanesul)

O novo prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari, e o presidente da Sanesul, se reuniram nesta semana para alinhar o cronograma de novas obras de saneamento no município. A empresa opera os sistemas de água tratada e esgotamento sanitário, e investiu recentemente em muitas melhorias no serviço de fornecimento de água.

“Estamos assumindo a Prefeitura, conhecendo e alinhando os investimentos com a empresa, a fim de atender as necessidades da população da melhor forma possível. Estamos confiantes no bom relacionamento e vamos com a Sanesul buscar a universalização da coleta de esgoto”, comentou o prefeito.

Nova Alvorada do Sul renovou a concessão dos serviços de água e esgoto com a Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul (Sanesul) em Julho de 2020. E, possui um Plano de Investimento dos próximos 30 anos, a maior parte será destinado ao Sistema de Esgotamento Sanitário – SES

Investimentos na gestão estadual:

Na gestão atual do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Sanesul investe mais de 9,5 milhões de reais em várias obras de saneamento na cidade de Nova Alvorada do Sul.

Esgotamento sanitário - Uma delas foi da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), e o incremento na extensão das redes de coleta do esgoto. Diversas famílias foram beneficiadas com as ligações domiciliares. Obra em parceria com a FUNASA – obra entregue em 2018.

Água tratada – Em 2020, por determinação da diretoria da Sanesul, foram investidos recursos importantes na infraestrutura de produção e distribuição de água tratada, todos da própria empresa e aplicados na ativação de poços, limpeza e manutenções, redes de distribuição e implantação de uma adutora, interligando o poço ao centro de reservação Maria de Lourdes. Foi possível executar ajustes e melhorias para aumentar a vazão dos poços (NOA 002), (NOA 006) e (NOA 007).

Para a Sanesul, investir em Saneamento é investir na qualidade de vida do cidadão. “Estamos trabalhando para que todas as cidades atendidas pela empresa tenham melhorias e mais eficiência no abastecimento de água tratada. Vamos continuar atuando fortemente para universalizar a coleta e tratamento de esgoto em Mato Grosso do Sul", comenta Walter B. Carneiro Jr – Diretor Presidente da Sanesul.