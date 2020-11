Ex-deputado estadual Roberto Orro, morreu na noite desta segunda-feira (23)

Roberto Orro - (Foto: Divulgação/Facebook)

O governador Reinaldo Azambuja decretou luto de três dias no Estado, em razão do falecimento do ex-deputado estadual Roberto Orro, na noite desta segunda-feira (23).

Governador Reinaldo lembrou a trajetória de Orro e as suas relevantes contribuições como advogado, defensor dos direitos humanos e da anistia, vereador, parlamentar estadual por quatro mandatos e na constituinte em 1979, tendo participado ativamente da elaboração da primeira Constituição do Mato Grosso do Sul.

Roberto Orro também foi Secretário de Justiça do Estado e nesta função criou os Conselhos Estaduais de Direitos Humanos, do Índio, do Negro e da Mulher e presidiu a Assembleia Legislativa.

O governador lamentou a perda do líder e registra sua solidariedade ao deputado Felipe Orro, à família e ao povo de Aquidauana.