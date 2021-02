Nota do ENEM é passaporte para ingresso em 54 cursos da UEMS

Mais de mil vagas estão disponíveis no Processo Seletivo Permanente UEMS 2021, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). As inscrições para 54 cursos de graduação, em 14 unidades da UEMS. Para se registrar no PSP-UEMS-2021 o candidato poderá utilizar a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e/ou 2019.

As inscriçõesestão sendo realizadas exclusivamente pela Internet, entre as 8h desde do dia 26 de janeiro até às 23h59min do dia 24 de fevereiro de 2021 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), no endereço eletrônico https://candidato.uems.br (Plataforma de Inscrição) ou http://www.uems.br/ingresso. Não haverá cobrança de taxa de inscrição do candidato às vagas ofertadas pela UEMS.

O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição especificando os dois cursos aos quais tem interesse, indicando assim a sua primeira e segunda opções de curso, não sendo possível a alteração das opções de curso após divulgação da Lista Preliminar dos Candidatos Inscritos.

ATENÇÃO: O número do CPF e o número de inscrição no ENEM usados na inscrição no Processo Seletivo serão os mesmos utilizados para a matrícula. Caso o candidato utilize o CPF ou a nota do Enem de outra pessoa para fazer a inscrição, terá a matrícula cancelada e a vaga seguirá para próxima chamada.

O candidato que tiver interesse em participar do sistema de concorrência por regime de cotas deverá fazer essa opção no ato da inscrição, não sendo possível a alteração do sistema de concorrência após divulgação da Lista Preliminar dos Candidatos Inscritos

Para o PSP-UEMS-2021, a ocupação das vagas oferecidas para cada curso dar-se-á por meio de dois sistemas de concorrência:

por Acesso Universal (Ampla Concorrência); e por Reserva de Vagas em seus cursos, sendo: 20% para candidatos ao regime de cotas para Negros (pretos e pardos) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; 10% para candidatos ao regime de cotas para Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; 10% para candidatos ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul.

Somente poderão concorrer às vagas para os regimes de cotas para negros (pretos e pardos) e indígenas candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

Confira o edital em: http://www.uems.br/assets/uploads/ingresso/ps_permanente/1_2021-01-26_08-08-31.pdf

Comunicação UEMS