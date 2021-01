Nota de esclarecimento vistorias imobiliárias

Nota de Esclarecimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana - (Foto: Divulgação)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) vem a público informar que recebeu denúncia sobre suposta visita de “cidadão” que identifica-se como sendo servidor municipal da Semadur e estaria solicitando a entrada em imóveis visando a realização de vistorias em residências para fins de medição dos terrenos. Desta forma, a secretaria comunica e destaca que somente Auditores Fiscais de Cadastro e Urbanismo, devidamente identificados, executam vistorias em obras, estabelecimentos comerciais ou residências realizando o serviço de vistoria necessária para medição do imóvel para fins de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Ressaltamos que as vistorias ocorrem devido ao andamento de processos administrativos relacionados ao imóvel em questão, bem como os levantamentos cadastrais dos imóveis para atualização do sistema realizado pelos técnicos do censo imobiliário municipal. Portanto, qualquer dúvida em relação à veracidade das vistorias nos imóveis poderá ser constatada junto à Semadur, de segunda à sexta-feira, durante o horário do expediente, pelo telefone (67) 4042-1323 ramal 2716.