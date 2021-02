Prefeitura de Campo Grande divulga nota de esclarecimento sobre a cobrança dos tributos municipais

Fachada da Prefeitura de Campo Grande - Foto: Divulgação/Assessoria

A Prefeitura de Campo Grande esclarece que não autoriza e nem autorizou empresa terceirizada a fazer cobrança do IPTU e nenhum outro tributo municipal.

Uma empresa não autorizada está ligando para os contribuintes oferecendo desconto para o pagamento do boleto.

A Prefeitura esclarece que é golpe e qualquer dúvida os contribuintes podem ligar para o telefone 67 4042 1320 SEFIN DICOB – Divisão de Cobrança do Município de Campo Grande.

As guias DAM podem ser emitidas pelo site http://www.campogrande.ms.gov.br/iptu/, na Central do IPTU na Rua Arthur Jorge, 500 ou ainda em solicitação por meio do tele atendimento das 7:30 às 19:00 .