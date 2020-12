No enfrentamento à violência doméstica, Caarapó está entre municípios que vão receber Sala Lilás

Mato Grosso do Sul já possui cinco Salas Lilás - (Foto: Arquivo/Subcom)

Caarapó está entre os municípios do interior de Mato Grosso do Sul que vão implantar a Sala Lilás para atendimento humanizado voltado a crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. O extrato do termo de cooperação entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Polícia Civil e Prefeitura de Caarapó, está no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (2).

A Sala Lilás tem como principal característica o acolhimento exclusivo dessas vítimas de violência num espaço aconchegante. A proposta, além de oferecer atendimento especial e digno, visa protegê-los de eventuais constrangimentos e novas agressões.

Em vídeo para a Campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel destacou as políticas publicas que vem sendo desenvolvidas no Estado, e falou sobre o projeto de ampliação das Salas Lilás para os municípios.

“Como o combate precisa estar em todos os lugares, temos implantado Salas Lilás nas Delegacias do interior, para que cada vítima sinta segurança necessária para enfrentar a dor ao ser recebida com respeito e dignidade. Ao todo serão 20 unidades viabilizadas com recursos próprios do governo e também grupo de emendas parlamentares reforçando a parceria com a Assembleia e a convergência de esforços nessa luta”.

Mato Grosso do Sul possui cinco Salas Lilás já instaladas nos municípios de Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Nova Alvorada do Sul e Maracaju.