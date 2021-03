No Dia Internacional das Mulheres, tem início campanha sobre protagonismo feminino - (Foto: Gov MS )

Neste 08 de março, Dia Internacional da Mulher, foi lançada a campanha estadual “O protagonismo das Mulheres Sul-Mato-Grossenses”. Na programação deste ano estão ações como a entrega do selo social “Empresa Amiga da Mulher”, divulgação do edital para seleção de propostas do selo social “Prefeitura Amiga da Mulher” e assinatura de vários termos de cooperação.

Durante o lançamento o governador Reinaldo Azambuja assinou dois decretos: Um instituindo o Programa Mulheres em Movimento para avançar na interiorização das ações, e outro instituindo o “MS Fronteiras”, programa no âmbito do Codesul, que prevê o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência e de autonomia econômica e social das mulheres que vivem nos municípios fronteiriços com Bolívia e Paraguai.

Para o secretário Eduardo Riedel, que também participou da solenidade, todas essas ações tendem a tornar Mato Grosso do Sul, mais uma vez referência nacional.

Este ano, devido à pandemia, todas as iniciativas serão realizadas no meio virtual, mas a programação conta com eventos quase todos os dias.