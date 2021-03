No Dia Internacional das Mulheres, live especial lançará campanha sobre protagonismo feminino

Mulheres do Corpo de Bombeiros farão ação solidaria para doação de sangue

Lugar de mulher é onde ela quer – com a missão de conscientizar as mulheres, e toda a população, em relação ao protagonismo feminino. É levando essa mensagem que o Governo do Estado, por intermédio da Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres, realizará uma live especial no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Na live, transmitida pelo Facebook do Governo do Estado, será lançada a campanha “O protagonismo das Mulheres Sul-Mato-Grossenses”. O evento será transmitido do auditório da Governadoria, entre 8 e 9 horas, com a participação da subsecretária de Políticas Públicas Para as Mulheres, Luciana Azambuja .

Também no dia 8 de março, mulheres do Corpo de Bombeiros farão uma ação de solidariedade para doação de sangue, com o objetivo de contribuir com o estoque do Hemosul em tempos de pandemia.

Para a secretaria, a data tem como finalidade mostrar a importância do protagonismo e do empoderamento feminino para a equidade de gênero. “A campanha desse ano reafirma a mensagem de que o protagonismo das mulheres tem a ver com mais respeito aos direitos, mais igualdade de oportunidades e maior participação nas decisões”.

Março

Durante todo mês serão realizadas diversas oficinas de capacitação que irão qualificar o atendimento prestado nos serviços públicos às mulheres em situação de violência. Histórias inspiradoras, de mulheres que se tornaram protagonistas de suas vidas, será o mote durante os eventos; “lugar de mulher é onde ela quiser”. A programação completa ainda será divulgada.

Este ano, devido à pandemia, todas as iniciativas serão realizadas no meio virtual, mas a programação conta com eventos quase todos os dias. “Ficaremos conectadas”, ressalta Luciana que destaca ainda a relevância do tema desta edição: “nos últimos anos, as mulheres têm alcançado posições de liderança em cargos estratégicos e reconhecemos a importância disso numa sociedade democrática, mas ainda falta muito para alcançarmos a verdade equidade de gênero”.

