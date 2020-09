No Dia do Cliente, Sebrae realiza talk-show gratuito sobre experiência do cliente

Talk-show “Construindo a experiência do Cliente” integra a programação do Sebrae Revolution MKT e Vendas - (Foto: Divulgação)

Em comemoração ao Dia do Cliente, celebrado em 15 de setembro, o Sebrae/MS realiza nesta terça-feira, de 15h às 17h, o talk-show “Construindo a experiência do Cliente”. O bate-papo on-line e gratuito contará com os especialistas Manoel Carlos Jr. e Jaqueline Gomes, que irão dar dicas para os empreendedores.



Antes mesmo das mudanças de consumo trazidas pela pandemia de Covid-19, a experiência do cliente ou Customer Experience (CX) já era apontada por analistas de mercado como fator decisivo em vendas e fidelização. Cada vez mais, os consumidores são parte essencial de qualquer negócio e demandam não só um atendimento, mas uma experiência de consumo mais qualificada.



Pensando nisso, o talk-show irá apresentar orientações sobre o assunto para os empreendedores, principalmente os que trabalham usando diversos canais e têm dificuldades para criar uma estratégia que atenda bem todas as plataformas.



Para apontar os caminhos, o Sebrae/MS convidou Manoel Carlos Jr, pioneiro em Marketing de Experiência no Brasil e criador do método “Experiencialize!”, onde ensina como criar o relacionamento com cliente em sete etapas; e Jaqueline Gomes, CEO da empresa No Coração do Cliente e especialista no método Disney de encantamento ao cliente.



Sebrae Revolution MKT e Vendas

O talk-show “Construindo a experiência do Cliente” integra a programação do Sebrae Revolution MKT e Vendas, evento totalmente on-line e gratuito que acontece até o dia 8 de outubro, reunindo as principais tendências de Marketing e Vendas Digitais para os empresários.



A programação tem dois eventos principais, 13 palestrantes e quatro talks, além de outras ações que acontecerão em conjunto. Os interessados devem se inscrever pela Loja do Sebrae ou no site revolution.ms.sebrae.com.br. O link com a transmissão das palestras e talk-shows será enviado para os inscritos. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.