No Dia da Mulher, Grupo Ipê Rosa adota praça do Bairro Antônio Vendas

Com o plantio simbólico de mudas de ipê, a Praça da Vila Antônio Vendas passará a receber manutenção e cuidados do Grupo Ipê Rosa, formado por 56 mulheres de diversos segmentos da sociedade de Campo Grande. O ato marcou a celebração do Dia Internacional da Mulher, neste 8 de março, e foi acompanhado pelo prefeito Marquinhos Trad, a vice-prefeita Adriane Lopes e a primeira-dama de Campo Grande e presidente do Comitê Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), Tatiana Trad – que também preside a Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A primeira-dama destacou a importância da parceria entre poder público e sociedade civil organizada, no sentido de contribuir para melhorias na cidade, que refletem diretamente na vida da população, como no caso da praça. “É através de gestos que as pessoas crescem. Somos todos responsáveis pela nossa cidade, e o Grupo Ipê Rosa vem para somar forças ao FAC e juntos fazermos a diferença na vida das pessoas”, pontuou Tatiana Trad.

Além da adoção da praça, cuja parceria foi formalizada por meio do Propam (Programa de Parceira Municipal), o grupo aproveitou a ocasião para comemorar o aniversário de 5 anos de fundação da entidade. O Ipê Rosa foi criado com a missão de auxiliar em projetos de Assistência Social. A cada ano uma instituição de caridade é ajudada.

Durante a solenidade, o prefeito ponderou os resultados que podem ser obtidos com iniciativas como essa do Grupo Ipê Rosa. “Esse gesto do grupo é o exemplo positivo de que se todos contribuírem conseguiremos avançar cada vez mais na oferta de qualidade de vida para a população. Agradeço a Tatiana, a nossa presidenta Cleuza pelo carinho, e que mantenham sempre esse espaço com o tom mais bonito que tem no arco-íris, que é o rosa, e vocês vão dar esse tom com a beleza interior, mostrando pra a cidade toda que aqui é a praça da beleza”, finalizou.

Sobre a Ong Ipê Rosa:

Fundada no dia 8 de março de 2016, a Organização Não Governamental Ipê Rosa reúne mulheres de diversos seguimentos da sociedade com o objetivo de agregar, reunir e unir as associadas para promoverem seus negócios e atividades nas áreas do comércio e prestação de serviços. Promover o Networking, construindo uma rede de contatos profissional para trocar experiências e informações potencializando as oportunidades por meio de relacionamentos.

Fundadora do grupo e empresária do ramo de Turismo, Cleuza Vasconcellos, conta que a união das mulheres vai além de assuntos profissionais. “Não estamos juntas apenas por trabalho, nossa causa principal é a solidariedade, é estar sempre ajudando o próximo. Recebemos esta praça da primeira-dama Tatiana Trad com objetivo principal em ter um local para nos reunirmos e para a população em geral poder aproveitar”, enfatizou.

A diretoria do Ipê Rosa é formada pela presidente Cleuza Vasconcellos, vice-presidente Cintia Rotta, diretora financeira Rejane Velasco, diretora regional Laura Elena Stephanini, diretora digital Antonielli Oliveira, diretora social Jussara Rebenchuck e diretora administrativa Giuliana Oshiro.

Sobre o Propam:

Quem adota um espaço público tem o compromisso de conservar limpa a área adotada, realizar pequenos reparos, preservar as espécies de plantas existentes, e, em contrapartida, tem o direito de usar o espaço para publicidade da empresa.

Para participar do Propam, o interessado deve apresentar à Planurb uma solicitação contendo informações sobre a área que deseja adotar, acompanhada da documentação do proponente, conforme relação disponibilizada pela Planurb, e da proposta paisagística, ou solicitar a equipe da Planurb para elaborar um estudo paisagístico para a área. Mais informações pelo contato (67) 3342-8822 ou ainda pelo e-mail: propam.planurb@gmail.com ou ainda pelo site: http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/propam-programa-de-parceria-municipal/