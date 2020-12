Neste domingo, estudantes participaram do Processo de Seleção de Estagiários do MPMS

Estudantes de ensino médio, graduação e de pós-graduação participaram, neste domingo (13/12), do XXIII Processo de Seleção de Estagiários do MPMS - (Foto: Ana Carolina Vasques)

Em busca de uma oportunidade de estagiar e aprender em uma das instituições públicas mais respeitadas do Estado, estudantes de ensino médio, graduação e de pós-graduação participaram, neste domingo (13/12), do XXIII Processo de Seleção de Estagiários do MPMS.

De acordo com a Promotora de Justiça e Coordenadora da Gestão de Estagiários de Direito (GED), Clarissa Carlotto Torres, a realização do concurso observou todas as normas sanitárias estabelecidas pelas autoridades estaduais e municipais, bem como o Plano de Biossegurança da FAPEC, visando à segurança de todos os envolvidos no certame.

“Com certeza a realização da prova superou minhas expectativas. O ambiente está muito organizado, a gente observa uma preocupação muito grande por parte da FAPEC em cumprir todas as medidas de biossegurança, então, nesse quesito, nós do Ministério Público estamos muito satisfeitos”, destacou a Promotora de Justiça.

Na ocasião, os candidatos usaram obrigatoriamente máscara facial, tendo sido respeitado o distanciamento social nos corredores e nas salas de realização das provas. Foi disponibilizado ainda, nas salas e nos banheiros, álcool em gel 70% para a higienização das mãos.

A Promotora de Justiça e Coordenadora Adjunta do Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde (GAEDS), Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, titular da 32ª Promotoria de Justiça da Saúde Pública, também compareceu aos locais de realização das provas para fiscalizar as normas sanitárias adotadas pela organização do certame.

“A nossa avaliação é de que realmente as normas de segurança foram atendidas. E estamos aqui, não só para verificar, mas também para reiterar a necessidade de os candidatos permanecerem o tempo todo com o uso de máscara. Aproveitamos a oportunidade para lembrar a importância da adesão dos jovens nesse momento de grande desafio, em que há uma ocupação muito grande de leitos de UTI, para que, saindo daqui, possam lá fora continuar aderindo às medidas de segurança e compreendendo a importância da responsabilidade social de todos nesse momento”, finalizou a Promotora da Saúde.

Ao todo, de acordo com a FAPEC, organizadora do certame, dos 4.250 candidatos inscritos, houve uma abstenção de 20,91%, ou seja, 889 pessoas não compareceram aos locais de provais.

Mesmo assim, a Promotora Clarissa Carlotto destacou que houve um aumento expressivo do número de candidatos inscritos em relação ao ano passado, superando as expectativas diante de um cenário de pandemia: “Isso é resultado da imagem que as pessoas têm da Instituição. É resultado também de que as pessoas querem voltar a uma certa normalidade, trabalhando, estudando, voltando a desempenhar atividades do cotidiano. ”

O resultado da seleção sairá no dia 25 de janeiro de 2021. Os candidatos poderão conferi-lo no site do MPMS e da FAPEC.

O Processo Seletivo

A prova escrita, com duração de 4 (quatro) horas, de caráter eliminatório e classificatório, foi realizada nas cidades de: Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

As vagas são destinadas a estudantes dos níveis de ensino superior e médio regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de ensino oficial, devidamente credenciadas na data de assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, autorizadas e/ou reconhecidas nos órgãos competentes e conveniadas com o Ministério Público Estadual.

São diversos os cursos disponíveis para os candidatos de nível superior/pós-graduação, sendo alunos em cursos de especialização, mestrado ou doutorado que sejam bacharéis em Direito ou graduados nas áreas de conhecimento de Administração; Área Ambiental; Área de Tecnologia da Informação; Arquitetura e Urbanismo; Comunicação/Jornalismo; Economia; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; História; Serviço Social e Pedagogia.

Para os candidatos do nível superior/graduação serão oferecidas vagas aos graduandos em Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistema; Arquitetura e Urbanismo; Big Data e Inteligência Analítica; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação/Jornalismo; Direito; Engenharia Ambiental ou Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia de Computação; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; Geografia; Letras; Pedagogia; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Rede de Computadores; Segurança de Informação; Segurança do Trabalho; Serviço Social; Sistema de Informação; Sistema para Internet; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema; Tecnologia em Produção Multimídia; e Tecnologia em Rede de Computadores e Web Design.