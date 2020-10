Nem pandemia impediu a formatura da primeira turma de medicina da UEMS

Com um formato inovador da colação, via drive-thru, aconteceu nesta quarta-feira, dia 21, a tão esperada cerimônia de colação de grau da primeira turma de acadêmicos de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

A solenidade respeitou os Protocolos de Biossegurança e os convidados acompanharam a cerimônia de dentro de seus carros, com muita satisfação. O secretário de estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel fez questão de prestigiar a cerimônial. Segundo ele este é um momento único tanto para o MS quanto para os formandos.

A turma é formada por 30 mulheres e 17 homens de 14 estados brasileiros - sendo 16 do Mato Grosso do Sul.

O curso, criado em 2015, teve o total de R$ 1,5 milhão de investimento feito pelo Governo Estadual nos últimos anos, desde infraestrutura à contratação de docentes, passando pela aquisição dos materiais didáticos – livros e demais itens.

Desde fevereiro deste ano, alunos do último ano foram enviados para os municípios aos pares e ficaram no regime de internato para vivência médica prática de atendimento. O acompanhamento foi realizado pelos professores do curso à distância e pelo médico preceptor do município.

Subsecretaria de Comunicação