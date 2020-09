Negócios locais recebem orientações e alcançam visibilidade

Quadro sobre empreendedorismo é exibido às quartas-feiras na TV MS Record - (Foto: Marco Miatelo/Diário Digital)

Com bons ensinamentos, é possível se reinventar e sair da crise. É o que mostra o grupo de pequenos empreendedores selecionados para participar do quadro “Ajuda Meu Negócio”, exibido todas as quartas-feiras na TV MS Record. O programa de empreendedorismo é resultado de uma parceria entre o Sebrae/MS, Sistema Fecomércio/MS, Sistema Fiems e a emissora.



O quadro, que estreou em junho e agora está na segunda temporada, impulsiona comerciantes que estão tentando driblar a crise provocada pela Covid-19. Os participantes contam sua história e recebem desafios para serem cumpridos ao longo de uma semana. O programa conta com três especialistas, entre eles, um técnico do Sebrae, para apontar as melhorias que devem ser feitas.



Além disso, o programa empreendedor busca orientar os pequenos comerciantes para a utilização das redes sociais como mecanismo para alavancar o negócio, o passo a passo para a abertura de uma empresa e até mesmo a importância da formalização para os empreendedores informais.



Segundo o analista-técnico do Sebrae/MS, Rodrigo Sleiman, além de auxiliar os diretamente os empreendedores selecionados, o quadro leva conteúdos de empreendedorismo para a população, mostrando que existem alternativas mesmo em cenários de crise.



“O programa se origina na pandemia, na época que os pequenos negócios enfrentam grandes desafios. Ele conecta as pessoas que assistem para uma dor talvez comum a todos, depois mostra que mesmo nos cenários mais adversos, tem formas de a gente melhorar e ter resultados. O Sebrae se coloca como agente de transformação dos pequenos negócios neste sentido, e isso é veiculado de uma forma mais ampla no Ajuda Meu Negócio”, destaca.



Participantes reinventam negócios

A empreendedora Nilza Flaviis, proprietária do negócio Fitviis Comida Saudável, foi uma das participantes do quadro Ajuda Meu Negócio. Na pandemia, ela decidiu focar na nos alimentos fitness e com isso tem conseguido driblar os prejuízos financeiros. Ela conta que a partir da participação, o Sebrae a acompanhou até a formalização.



“Além de toda a assessoria que o Sebrae me deu sobre planilha de gastos, ainda tive a felicidade de sair da informalidade, e ser uma Microempreendedora Individual. Agora consigo atender empresas, emitir boletos e recibos. Sou muito grata”, destaca.



Já a proprietária do salão de beleza Espaço Rosany Alejandro, Rosany Gregório, afirma que as orientações têm ajudado principalmente nas finanças. “Ainda estou sendo acompanhada e tenho estudando. Agora tudo que compro eu anoto, para fazer um controle. Também estão me ajudando bastante em marketing, mas estou fazendo as mudanças aos poucos”.



A participante Laura Vooght, que atua como refrigerista na empresa Laura Ar Condicionado, comenta que o programa trouxe uma enorme visibilidade para seu negócio. Além disso, com as orientações do Sebrae/MS, ela conseguiu realizar as adequações seguindo os protocolos de segurança, para atender aos clientes com responsabilidade.



“A visibilidade que trouxe para o meu negócio foi incrível, e tem muitos clientes que estão me indicando para outros também. Com as dicas que recebi do Sebrae, aumentou minha confiança para atender ao cliente na pandemia, devido à consultoria de biossegurança”, disse.



Como assistir

O quadro é veiculado toda quarta-feira no programa Balanço Geral MS. A segunda temporada começou no dia 09 de setembro e segue pelos próximos três meses. As tarefas dos empreendedores podem ser acompanhadas pelo portal de notícias www.DiarioDigital.com.br.