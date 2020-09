Naviraí recebe duas pontes de concreto solicitadas durante programa “Governo Presente”

Com 20 metros de extensão e 10 de largura, a primeira ponte está situada na Avenida Weimar Gonçalves Torres. - (Foto: Divulgação/ Secom MS)

Acompanhando o crescimento e desenvolvimento da cidade de Naviraí, o Governo do Estado entrega à população duas novas pontes de concreto armado, construídas sobre o Rio Cumandaí, no município. Localizadas em pontos diferentes do rio, as estruturas irão garantir segurança aos motoristas e proporcionar mais trafegabilidade aos moradores de Naviraí. Foram investidos mais de R$ 2,7 milhões neste projeto.

A construção das pontes foi solicitada durante o programa Governo Presente, quando o governador Reinaldo Azambuja ouviu demandas dos 79 municípios. "O Governo está levando o progresso para todas as regiões do Estado. Estamos acompanhando o desenvolvimento das cidades”, afirmou o vice-governador e secretário de Infraestrutura, Murilo Zauith.

Weimar Gonçalves Torres

Com 20 metros de extensão e 10 de largura, a primeira ponte está situada na Avenida Weimar Gonçalves Torres. A obra teve início em março desse ano e a estrutura está quase 100% concluída, recebendo, agora, apenas os serviços de instalação dos guarda-corpos e a sinalização.

Ponte sobre o Rio Cumandaí, na Avenida Weimar Gonçalves Torres.

O prazo de entrega, que era 1° de agosto, precisou ser prorrogado por 60 dias, já que a chuva que atingiu a cidade, há mais de um mês, destruiu o aterro às margens do rio e atrasou o cronograma. Com a mudança de prazo, a ponte será entregue até o fim de setembro, conforme prorrogação do contrato.

Antes da estrutura de concreto ser erguida, não havia passagem nesse local . “Com o crescimento da cidade, novos bairros foram criados e essa ponte da Avenida Weimar dará possibilidade de novo acesso a esses locais”, explicou a fiscal da obra, Amanda Gebara , engenheira da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Anel Viário

Um pouco menor, mas inteiramente concluída, está a segunda ponte de concreto sobre o Rio Cumandaí, localizada no anel viário de Naviraí. Com 15 metros de comprimento e seis de largura, a estrutura já é, não só um trecho de desenvolvimento, mas também um acesso seguro para caminhoneiros. Antes da ponte, caminhões com cargas pesadas trafegavam por cima de uma galeria. Essa obra também teve início em março e foi concluída no fim de julho. Os veículos já estão trafegando pelo local.

Ponte sobre o Rio Cumandaí, anel viário de Naviraí.

Investimento

O Governo vai investir ainda em outras duas pontes de concreto armado na região de Naviraí; sobre o Córrego Toro e Rio Amambaí, ambas na MS-290. Estão em fase de elaboração os projetos executivos de engenharia, estudos e orçamentos, que antecedem a obra. Em breve o processo de licitação dessas obras será lançado pela Agesul.

Na divisa dos municípios de Naviraí e Itaquiraí, a ponte sobre o Rio Amambai terá 100 metros de extensão. Já a estrutura sobre o córrego Toro terá 20 metros de comprimento.