Nas primeiras horas de segunda-feira, Dourados registra recorde histórico de chuva

Pode haver quedas de árvores - (Foto: Redes Sociais)

A chuva continua intensa em alguns municípios de Mato Grosso do Sul. Nas primeiras horas da manhã de hoje (25) em Dourados, a 198 km de Campo Grande, a cidade registrou em quase duas horas, 63.2 milímetros nesta madrugada. As informações são do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste.

Esse volume de água, maior diário neste ano, deverá ser somado aos 232.7 milímetros acumulados do dia 1º até domingo (24), elevando o total mensal a 295.9 milímetros.

De acordo com as estatísticas do Guia Clima, atualizadas pela estação agrometeorológica em atividade desde 1979 no município, ao longo dessas mais de quatro décadas somente 1997 (299.7 milímetros) e 2018 (302.3 milímetros) tiveram mais chuva em terras douradenses.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso perigo potencial e de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) na cidade. Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Com informações do portal Dourados News.