Em Pedro Gomes, Governo do Estado investe R$ 13,7 milhões em obras de infraestrutura

A força da economia no município de Pedro Gomes está na pecuária - (Foto: Edemir Rodrigues)

No município de Pedro Gomes a força da economia está na pecuária. Sendo assim, o Governo do Estado tem atuado de forma expressiva nos investimentos em infraestrutura. Até o momento, os recursos destinados à melhoria das ruas e estradas somam R$ 13,7 milhões em obras realizadas e em execução.

É o caso da pavimentação asfáltica e drenagem em ruas como Hugo Balbuena Acosta, 15 de novembro, 1º de abril, Santópolis, Constituição, Fortaleza, entre outras vias.

De fundamental importância para o setor produtivo, o Governo do Estado também investiu na construção da ponte de concreto armado sobre Córrego Roncador.

Diversas ruas do município foram pavimentadas com recursos estaduais

Outras obras foram executadas na área da educação no município, com reformas na Escola Estadual Professora Cleuza Deodoro, com adequação da rede elétrica para instalação de ar condicionado na Escola Estadual Francisco Ribeiro Soares e a implantação de reservatórios de água nessas duas unidades escolares.

Em Pedro Gomes, a população foi beneficiada com 17 moradias entregues e 87 casas em execução. O investimento total é de R$ 8,3 milhões, sendo que deste total R$ 2,1 milhões é uma contrapartida do Governo do Estado. Além disso, 22 títulos do assentamento Nova Esperança foram entregues.

População foi beneficiada com 17 moradias entregues e 87 casas em execução

Com abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros setores, a Sanesul (Empresa de Saneamento de MS) investiu R$ 9,3 milhões, em projetos concluídos e a executar.