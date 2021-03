Prefeitura certifica instituições com Selo Compromisso com a Igualdade de Gênero

A ideia do Selo é valorizar e reconhecer as mulheres de Campo Grande no âmbito profissional - (Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira (10), a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher, vai entregar o Selo “Compromisso com a Igualdade de Gênero” a oito instituições que, comprovadamente, adotaram ações efetivas em favor da igualdade de gênero no ambiente profissional. O evento começa às 9h, no auditório da Semu.

Criado em agosto de 2017, o Selo “Compromisso com a Igualdade de Gênero” – CIG foi instituído por meio do Decreto n° 13.248, e é inspirado nos sete princípios de Empoderamento das Mulheres, ditados pela ONU Mulheres Brasil, em conjunto com a Rede Brasileira do Pacto Global, concedido às instituições públicas e privadas, que se comprometem em adotar, no âmbito de sua esfera de competência, ações efetivas em favor da igualdade de gênero no mundo do trabalho.

Segundo o prefeito Marquinhos Trad, a ideia do Selo é valorizar e reconhecer as mulheres de Campo Grande no âmbito profissional. “Pensamos na criação do Selo “Compromisso com a Igualdade de Gênero” com o objetivo de servir como estratégia de integração da mulher, sem discriminação, nas instituições públicas e privadas do município de Campo Grande”.

A subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini ressalta que Campo Grande avança nas políticas públicas para a mulher, já que o Selo é uma inovação. “Sabemos que nós mulheres temos muitas barreiras para ultrapassar, uma delas diz respeito a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, por isso, o Selo é uma forma de não só reconhecer as instituições comprometidas com a igualdade entre homens e mulheres, mas serve também como uma forma de incentivar outras instituições a repensarem suas práticas adotadas e, assim, criarem mecanismos que valorizem a mulher. Nesse sentido, Campo Grande sai à frente com a adoção do Selo”.

As instituições que tiveram seu pedido de adesão deferido, após comprovarem o cumprimento dos critérios estabelecidos no Decreto nº 13.248/2017, e serão contempladas com o Diploma são: Before Tecnologia da Informação, Novo Oeste Sistemas Ltda, Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC), Fundação Social do Trabalho (FUNSAT), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso do Sul (FAMASUL), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA) e Green Souk Mercado Natural.