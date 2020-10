São Gabriel do Oeste recebe 1 casa a cada 5 dias

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado - (Foto: Secom MS)

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Localizado na região Norte de Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste, por exemplo, já recebeu 532 moradias desde 2015, em um investimento de R$ 30,7 milhões, sendo R$ 2,6 milhões do Governo do Estado. Em média, são mais de duas casas a cada 10 dias.

No total, o município já recebeu mais de R$ 69,5 milhões de investimentos nas mais diversas áreas. Foram entregues 532 unidades habitacionais e 58 títulos de regularização fundiária.

Somente em infraestrutura são mais de R$ 21,9 milhões, incluindo a pavimentação asfáltica e drenagem do acesso ao Parque de Exposições, do bairro Gramado e do distrito Areado; o acesso ao núcleo industrial José Augusto Malgarin Buzato (Guto), por onde passam todos os dias centenas de trabalhadores; e a construção da ponte de concreto sobre o Rio Coxim, na rodovia MS-142, entre São Gabriel do Oeste e Camapuã.

Nas reformas e melhorias nas Escola Estaduais foram investidos mais de R$ 1,198 milhão em São Gabriel do Oeste. Já por meio do MS Mais Seguro, foram investidos R$ 303 mil e entregues três viaturas para as Polícias Militar (1) e Civil (2).

Uma das solicitações do município no Governo Presente foi a pavimentação do bairro Primo Maffisoni, que já está sendo executada.