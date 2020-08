Mutuários de Dois Irmãos do Buriti têm prazo dez dias para regularizar situação de contrato habitacional

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) continua notificando - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) continua notificando mutuários por irregularidade da situação do contrato de financiamento e parcelamento habitacional. Dessa vez foram notificados moradores do Conjunto Habitacional Jardim Aeroporto, em Dois Irmãos do Buriti.

O edital de notificação está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE), de hoje (31). Os beneficiários têm um prazo de dez dias, contados a partir da data de publicação do edital para a regularização da situação, caso contrário a caberá à Agehab o ajuizamento de ação judicial cabível.

Os beneficiários deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou entrar em contato com a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120/ (67) 3348-3144 ou (67) 3348-3151.