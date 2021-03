Mutirão de conciliação da ACICG começa na segunda-feira

Começa na próxima segunda-feira (8), o primeiro mutirão de conciliação da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) em 2021 - (Foto: Reprodução)

Começa na próxima segunda-feira (8), o primeiro mutirão de conciliação da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) em 2021. Em respeito às normas de biossegurança, esta edição conta com seis empresas participantes, e as audiências de conciliação vão ocorrer com agendamento e de forma remota, ou seja, o cliente convidado para a negociação vai se dirigir até a ACICG, enquanto o representante da empresa e o conciliador do Tribunal de Justiça participarão por videoconferência.

Reconhecida por sua expertise em campanhas de negociação e conciliação, a ACICG já trabalhou com esse formato de audiência no ano passado. "Experienciamos esse formato de conciliação durante a campanha Nome Limpo de 2020, e o resultado foi surpreendente. Precisamos continuar apoiando a retomada da economia, e faremos isso respeitando os protocolos de distanciamento social, de higiene e limpeza, e todos os protocolos de biossegurança estipulados pelos órgãos competentes”, explica a gerente de negócios da entidade, Letícia Ribeiro.

Participam desta primeira edição do mutirão as empresas: SESC, Dismagran, Grupo Feitosa de Comunicação, Fecazari Shoes, H2L e Cervejaria Império. “Mais de 1.000 clientes destas empresas foram convidados para as audiências. Nossa expectativa é trabalhar com 20 audiências por dia, até o dia 19 de março. As audiências terão o intervalo de 1 hora entre elas, para nossa equipe higienizar as salas e os equipamentos utilizados”, reforça Letícia.

As empresas e seus clientes contarão com o apoio de um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça (TJMS), para a realização das audiências de negociações dos débitos e homologação dos acordos. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5063 e 9.9846-3135.

Serviço: Mutirão de Conciliação ACICG

Data: De 8 a 19 de março

Local: Rua 15 de Novembro, 390, Centro

Informações: (67) 3312-5063 e 9.9846-3135