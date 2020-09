Mulher morre em incêndio de residência em Fátima do Sul

(Foto: Rogério Sanches/ Fátima News)

Uma mulher morreu vitima de um incêndio em sua casa, no bairro Centro Educacional em Fátima do Sul, cidade que fica a 239 km de Campo Grande. O incêndio aconteceu no fim da manhã de hoje (12). As informações são do Fátima News.

A mulher estava dentro da casa quando o incêndio teve inicio e não conseguiu sair do local. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas a vitima morreu antes da chegada da equipe.

A Polícia Civil foi chamada para iniciar as investigações sobre o que teria causado o acidente.